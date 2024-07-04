Госдума приняла закон об исключении дублирующих проверок бизнеса

Global Look Press Госдума РФ приняла закон об устранении дублирующих проверок в отношении бизнеса.Так, из компетенций полиции планируется исключить 76 полномочий, что составляет почти половину от административных нарушений, которые полиция контролирует вместе с другими органами.
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