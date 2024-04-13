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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В градостроительном симуляторе Pioneers of Pagonia стал доступен кооператив Студия E...

В градостроительном симуляторе Pioneers of Pagonia стал доступен кооператив Студия E...

В градостроительном симуляторе Pioneers of Pagonia стал доступен кооперативСтудия Envision Entertainment выпустила важное обновление, которое добавляет в ранний доступ градостроительного симулятора Pioneers of Pagonia возможность играть в кооперативе с другими игроками до четырех человек.

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