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«Никс» подписали Дуэйна Вашингтона-младшего

«Никс» подписали контракт с разыгрывающим Дуэйном Вашингтоном-младшим (23 года, 191 см). В минувшем сезоне Дуэйн провел 31 матч за «Финикс», его средние показатели составили 7,9 очка, 2,0 передачи и 1,2 подбора за игру.

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