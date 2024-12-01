ФНС заблокировала счета уехавшего из РФ комика Долгополова

ФНС остановила финансовые операции комика Александра Долгополова, который покинул Россию, после того как он насмеялся над терактом в Санкт-Петербурге, произошедшем против военного корреспондента Владлена Татарского.
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