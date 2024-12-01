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ФНС заблокировала счета уехавшего из РФ комика Долгополова

ФНС заблокировала счета уехавшего из РФ комика Долгополова

ФНС остановила финансовые операции комика Александра Долгополова, который покинул Россию, после того как он насмеялся над терактом в Санкт-Петербурге, произошедшем против военного корреспондента Владлена Татарского.

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