В посольстве Канады рассказали о перспективах вступления в ЕС

Членство в ЕС открыто только для европейских государств, поэтому Канада не сможет вступить в объединение, несмотря на то, что у Оттавы и Брюсселя много общего, заявили «Известиям» в посольстве Канады в РФ.
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