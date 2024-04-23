Многие мои подписчика почему-то убеждены, что поражение РФ на Украине нам ничем серьезным не грозит.
Виктор Алкснис: Без победы на Украине мы оказываемся в положении шахматного цугцванга, когда любой наш ход лишь ухудшает ситуацию...
Комментарии
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Андрей Павлов
Пока среди людей, принимающих РЕШЕНИЯ, присутствует значительное число имеющих двойное гражданство, ВНЖ, ПМЖ, причем не в Иране или там в Африке, а у явных врагов, мы эту войну не кончим. У них там недвижимость, счета, дети, им есть что терять, кроме своих цепей. Если Путин после инаугурации не начнет серьёзную чистку в своей АП, ГД, СФ, все может кончиться очень печально. Коллективный Запад перестраивает промышленность на военные рельсы, и суммарный потенциал у него побольше российского. Пока мы его опережаем. Пока. Надолго ли? Ждуны наверху этому способствуют, и если их не убрать...
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6 час.
Сергей Любимов
Страна с ЯО проиграть не может. Либо мы победим, либо весь мир в труху
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5 час.
Стас Гулинов
Не всех. Есть кого и оставить!)) https://www.youtube.com/watch?v=PAk12ABq9js&t=52s
Илон Маск про Россию и Путина
YouTube
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12 мин.
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