Заммэра Москвы Ефимов: станцию метро «Достоевская» строят горным способом

На Кольцевой линии столичного метрополитена появится новая станция «Достоевская». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, её строительство проходит в зоне плотной городской застройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии