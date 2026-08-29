Алюминий или пластик: мой опыт выбора окон для московской квартиры без иллюзий и переплат

Когда речь заходит о замене окон в столичной квартире, большинство советов сводится к двум крайностям: одни убеждают, что только дорогой алюминий способен справиться с московским климатом, другие доказывают, что пластик — это разумная классика.
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