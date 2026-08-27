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Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" подала в суд на производителя упаковки

Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" подала в суд на производителя упаковки

Алтайская сеть магазинов "Мария-Ра" намерена взыскать 164 тысячи рублей с одного из барнаульских производителей упаковки.

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