Дело в том, мой маленький украинчик, что вы создали угрозы России...

АС

Александр Сергеевич

Трижды давали им шанс одуматься , не лезть в мышеловку , но нет дали добро на расположение натовских баз на своей территории , опутали "сетями" биолабораторий всю незалежную , тупо продали Крым , объявили бандеру отцом нации , начали кровавую АТО в Донбасе и Луганске ; сдали свою независимость англосаксам и теперь дергаются на Россию !? Не охренели ли часом ? Видимо не понимают , что РФ просто не желает превращать неньку в пепел , как сделали бы англосаксы с Хиросимой и Нагасаки ! Превращают страну в кладбище и с упорством прут ,не взирая на растущие погосты . По человечески жалко , как и на марше пленных гитлеровцев по Москве в 1944г. История не прощает и повторяется , когда ее не учат и пренебрегают !!!