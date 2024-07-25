Дело в том, мой маленький украинчик, что вы создали угрозы России...

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍👍👍
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10 час.
АС
Александр Сергеевич
Трижды давали им шанс одуматься , не лезть в мышеловку , но нет дали добро на расположение  натовских баз на своей территории , опутали  &quot;сетями&quot; биолабораторий всю незалежную , тупо продали Крым , объявили бандеру отцом нации , начали кровавую АТО в Донбасе и Луганске ; сдали свою независимость англосаксам и теперь дергаются на Россию !? Не охренели ли часом ? Видимо не понимают , что РФ просто не желает превращать неньку в пепел , как сделали бы англосаксы с Хиросимой и Нагасаки ! Превращают страну в кладбище и с упорством прут ,не взирая на растущие погосты . По человечески жалко , как и на марше пленных гитлеровцев по Москве в 1944г. История не прощает и повторяется , когда ее не учат и пренебрегают !!!
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2 час.

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