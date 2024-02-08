В Оренбурге прощаются с членами экипажа сбитого Киевом Ил-76

В храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Петр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершил отпевание членов экипажа самолета Ил-76, который был сбит Киевом над Белгородской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии