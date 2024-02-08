Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    С Вашим мнением согласенТолько разгром ВС...
  • Сергей ЕВ
    С автором согласен, что "Только разгром ВСУ остановит массовые убийства в русских городах"Только разгром ВС...
  • Misha Glusch
    хоть не погиб никтоВ Сочи отменили д...

В Оренбурге прощаются с членами экипажа сбитого Киевом Ил-76

В Оренбурге прощаются с членами экипажа сбитого Киевом Ил-76

В храме преподобного Пимена Угрешского митрополит Оренбургский и Саракташский Петр в сослужении духовенства Оренбургской епархии совершил отпевание членов экипажа самолета Ил-76, который был сбит Киевом над Белгородской областью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Мухтарамова
В голове не укладывается: над Россией! над святой землёй Белгородчины сбили НАШ самолёт!!! 😠
Ответить
18 час.
Галина Дудкевич
Какое горе для родных!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх