МВД начало проверку после массовой драки рабочих у «Лахта-центра» в Петербурге

Массовая драка мигрантов попала на видео. Массовая драка произошла у «Лахта-центра» в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях 3 июня.
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