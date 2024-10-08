На Украине хотят наладить отношения с Польшей с обновления памятника боевикам УПА

Заместитель спикера Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что восстановление мемориала боевикам Украинской повстанческой армии* в Польше должно стать первым этапом в сотрудничестве Киева и Варшавы по увековечению памяти жертв Волынской трагедии.
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