Длинные выходные в Калужской области будут холодными и ветреными

Непогода знатно подпортила калужанам майские праздничные выходные. Как сообщают синоптики, тепло вернется в наши широты лишь во второй половине мая, а ближайшие длинные выходные в Калужской области вовсе будут ветреными и «колючими»Непогода знатно подпортила калужанам майские праздничные выходные.