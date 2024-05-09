Длинные выходные в Калужской области будут холодными и ветреными

Непогода знатно подпортила калужанам майские праздничные выходные. Как сообщают синоптики, тепло вернется в наши широты лишь во второй половине мая, а ближайшие длинные выходные в Калужской области вовсе будут ветреными и «колючими»Непогода знатно подпортила калужанам майские праздничные выходные.
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