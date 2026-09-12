Вес славы: почему похудение для артиста — всегда риск

Юлия Куварзина и Станислав Дужников в сериале «Воронины». 2010 г. СТС В мире шоу-бизнеса внешность не просто «оболочка» — это рабочий инструмент, часть амплуа, а иногда и единственный пропуск на съемочную площадку.
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