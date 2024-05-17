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😢 Аш-су блогеры Рәмзия Вәлиева кызы турында

😢 Аш-су блогеры Рәмзия Вәлиева кызы турында: «Эх, кызым. Иртән күз яшьләрен тыя алмады. 20 метр гына йөри ала бит, анысы да бик авырлык белән.

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