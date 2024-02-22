В Якутске у пассажира поезда нашли 6 кг гашиша, замаскированного под шоколад

Правоохранители Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте обнаружили у 60-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, ехавшего на поезде "Благовещенск - Нижний Бестях", коробку с наркотическим веществом.
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