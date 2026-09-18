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ИА Регнум

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ВС России за неделю нанесли семь мощных ударов по объектам ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли семь мощных ударов по объектам ВПК Украины

За неделю Вооруженные силы России нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины, которые использовались военными формированиями.

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