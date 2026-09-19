В Германии произошел рост случаев убийств и изнасилований

В Германии в 2025 году произошел рост количества убийств и изнасилований, пишет газета Bild.Согласно данным криминальной статистики уголовной полиции Германии, число убийств увеличилось на 6,5%, изнасилований - на 8,5%.
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