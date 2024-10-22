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Петербургский дневник

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Эксперт Гарусов: платежи в криптовалюте не спасут, если Россию внесут в «черный список» FATF

Эксперт Гарусов: платежи в криптовалюте не спасут, если Россию внесут в «черный список» FATF

Произойти это может уже сегодня Цифровые активы не будут панацеей для России, если Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) решит внести страну «черный список», рассказал в интервью РИАМО специалист по цифровым активам и блокчейн-решениям Глеб Гарусов.

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