Эксперт Гарусов: платежи в криптовалюте не спасут, если Россию внесут в «черный список» FATF

Произойти это может уже сегодня Цифровые активы не будут панацеей для России, если Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) решит внести страну «черный список», рассказал в интервью РИАМО специалист по цифровым активам и блокчейн-решениям Глеб Гарусов.
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