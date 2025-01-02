Смехотерапия
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Смехотерапия

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Свежие комментарии

  • Jurij Najdenov
    4е не надо хлопать- больно🥲😉, надо гладить.Забавные коммента...
  • Виктория Иванова
    Ну вот, разумные молодые люди. Правда убедились на своих или чужих ошибках, но и это неплохо.😜Молодежь рассказа...
  • zlaja zaika
    Вообще-то, надо хлопать четырежды. Проверить ключи, кошелек, телефон и застёгнута ли ширинка.Забавные коммента...

Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост

Забавные комментарии, которые как острый соус приправляют сам пост

  Иногда кажется, что комментаторы в сети — настоящие мастера импровизации! Среди них найдутся и каламбуры, и шутки, которые заставляют задуматься, а порой — самые безумные и смешные рассуждения, которые просто невозможно пропустить.

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Комментарии
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zlaja zaika
Вообще-то, надо хлопать четырежды. Проверить ключи, кошелек, телефон и застёгнута ли ширинка.
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13 час.
Jurij Najdenov
4е не надо хлопать- больно🥲😉, надо гладить.
Ответить
4 час.

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