«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

Точка зрения Автор: В. Панченко Классика Российской Федерации во всей красе. В Рамешковском районе Тверской области полиция раскрыла схему, от которой пахнет не столько криминалом, сколько системной дырой в нашем государственном аппарате.
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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Что касается школ в Таджикистане, то как оказалось все не так однозначно. Общалась недавно с узбечкой из Согдийской области Таджикистана. Там традиционно было население в основном узбеки, татары да русские. В школе были классы русские и узбекские. Сейчас школы и университеты преподают только на таджикском и РУССКОМ! И естественно все практически национальности кроме таджиков учатся на русском. Так что самые образованные и лояльные России граждане Таджикистана - это этнические узбеки, окончившие русские классы.
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3 н.
Виктор Борисов
Я дико извиняюсь как можно проверить эту информацию полученную ОТ УЗБЕЧКИ ИЗ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ можно ссылку будьте любезны да кстати этнических русских там осталось на данный момент 18.5 тысяч а по данным переписи -2010 было 35 тысяч причем практически все пенсионного возраста не имеющие возможности выехать в Россию и не имеющие ни родственников ни денег И КОТОРЫЕ НА ХРЕН НЕ НУЖНЫ РОДИНЕ так что заинька не надо попкой тарахтеть ------- ,,,, Так что самые образованные и лояльные России граждане Таджикистана - это этнические узбеки, окончившие русские классы,,,,,,
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3 н.
ЗЖ
Зоя Жук
Не смешите - какую вам ссылку на личную беседу? Я не записыааю и в интернет не выкладываю. А узбечке верю, она к нам на лето приезжает на подработку уже лет 10. У нее трое сыновей. Один учится в Худжанском университете. И не валите все проблемы в одну кучу. Что знаю, то и пишу.
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3 н.
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