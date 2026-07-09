«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

ЗЖ Зоя Жук Что касается школ в Таджикистане, то как оказалось все не так однозначно. Общалась недавно с узбечкой из Согдийской области Таджикистана. Там традиционно было население в основном узбеки, татары да русские. В школе были классы русские и узбекские. Сейчас школы и университеты преподают только на таджикском и РУССКОМ! И естественно все практически национальности кроме таджиков учатся на русском. Так что самые образованные и лояльные России граждане Таджикистана - это этнические узбеки, окончившие русские классы.

Виктор Борисов Я дико извиняюсь как можно проверить эту информацию полученную ОТ УЗБЕЧКИ ИЗ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ можно ссылку будьте любезны да кстати этнических русских там осталось на данный момент 18.5 тысяч а по данным переписи -2010 было 35 тысяч причем практически все пенсионного возраста не имеющие возможности выехать в Россию и не имеющие ни родственников ни денег И КОТОРЫЕ НА ХРЕН НЕ НУЖНЫ РОДИНЕ так что заинька не надо попкой тарахтеть ------- ,,,, Так что самые образованные и лояльные России граждане Таджикистана - это этнические узбеки, окончившие русские классы,,,,,,