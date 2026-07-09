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«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

«Сел на нашу социалку и погоняет её»: мигрант в Твери получал пособие на детей, которые с матерью жили в Таджикистане

Точка зрения Автор: В. Панченко Классика Российской Федерации во всей красе. В Рамешковском районе Тверской области полиция раскрыла схему, от которой пахнет не столько криминалом, сколько системной дырой в нашем государственном аппарате.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Что касается школ в Таджикистане, то как оказалось все не так однозначно. Общалась недавно с узбечкой из Согдийской области Таджикистана. Там традиционно было население в основном узбеки, татары да русские. В школе были классы русские и узбекские. Сейчас школы и университеты преподают только на таджикском и РУССКОМ! И естественно все практически национальности кроме таджиков учатся на русском. Так что самые образованные и лояльные России граждане Таджикистана - это этнические узбеки, окончившие русские классы.
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3 н.
Виктор Борисов
Я  дико  извиняюсь     как  можно  проверить  эту   информацию   полученную   ОТ  УЗБЕЧКИ  ИЗ  СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ        можно  ссылку     будьте  любезны   да  кстати   этнических  русских там осталось  на  данный момент 18.5 тысяч     а  по   данным   переписи  -2010  было  35 тысяч    причем  практически  все  пенсионного   возраста  не имеющие  возможности выехать в Россию и не имеющие ни родственников  ни денег    И КОТОРЫЕ  НА ХРЕН  НЕ НУЖНЫ  РОДИНЕ     так что  заинька   не надо  попкой  тарахтеть    -------    ,,,, Так что самые образованные и лояльные России граждане Таджикистана - это этнические узбеки, окончившие русские классы,,,,,,
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3 н.
ЗЖ
Зоя Жук
Не смешите - какую вам ссылку на личную беседу? Я не записыааю и в интернет не выкладываю. А узбечке верю, она к нам на лето приезжает на подработку уже лет 10. У нее трое сыновей. Один учится в Худжанском университете. И не валите все проблемы в одну кучу. Что знаю, то и пишу.
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3 н.