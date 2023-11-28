NOLA – новый проект от ресторанной группы «СледуйЗаКроликами»

Главный подарок к завершению года – бар Nola в Санкт-Петербурге: легендарная классика новоорлеанских коктейлей, популярные луизианские блюда и атмосферный джаз от ресторанной группы «СледуйЗаКроликами» (El Copitas Bar, Tagliatella Caffe, Paloma Cantina, Sangre Fresca).
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