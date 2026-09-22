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Суть Событий

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Макрон заявил о готовности работать с Трампом над согласованием моратория на удары по украинской инфраструктуре

Макрон заявил о готовности работать с Трампом над согласованием моратория на удары по украинской инфраструктуре

Судя по всему, Трамп в ответ попросил у Франции содействия в поисках выхода из западни, куда он угодил с Ираном.

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