Инаугурация Трампа пройдёт при траурных приспущенных флагах

Администрация Байдена установила 30-дневный срок траура по недавно умершему экс-президенту Картеру.Администрация уходящего президента США Джо Байдена установила 30-дневный срок траура по недавно умершему в возрасте ста лет экс-президенту Картеру и не будет пересматривать это решение в связи с приближающейся инаугурацией Дональда Трампа.