В интернете заявили, что свадьба Иды Галич — «стыд да и только»

Скандал омрачил свадьбу блогера-телеведущей Иды Галич с предпринимателем Олегом Ледвичем. В Сети появилось видео, где охранник не пускает туристов на Мидаграбинское озеро в Осетии, где проходила церемония.
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