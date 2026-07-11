В интернете заявили, что свадьба Иды Галич — «стыд да и только»

Политика как она есть

Скандал омрачил свадьбу блогера-телеведущей Иды Галич с предпринимателем Олегом Ледвичем. В Сети появилось видео, где охранник не пускает туристов на Мидаграбинское озеро в Осетии, где проходила церемония.