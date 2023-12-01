Mash: концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

На концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек, сообщает Telegram-канал Mash.По его данным, к концертной площадке, на которой проходило выступления артиста, прибыло сразу несколько бригад скорой помощи.
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