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Mash: концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

Mash: концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением

На концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек, сообщает Telegram-канал Mash.По его данным, к концертной площадке, на которой проходило выступления артиста, прибыло сразу несколько бригад скорой помощи.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Во что люди превращаются? Раньше таких называли &quot;чушок&quot; или &quot;зашкваренный&quot;, сейчас это &quot;звёзды&quot;
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11 час.

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