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МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»

МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»

Резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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