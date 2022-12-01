МИД России оценил резолюцию бундестага о признании голода в СССР «геноцидом украинцев»

Резолюция бундестага о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов «геноцидом украинского народа» является попыткой оправдать кампанию по демонизации России, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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