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Военное обозрение

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В Сети появились кадры уничтожения ЗРК «Бук М-1» ВСУ на Херсонском направлении

В Сети появились кадры уничтожения ЗРК «Бук М-1» ВСУ на Херсонском направлении

ВСУ стали часто использовать для укрытия боевой техники сельскохозяйственные ангары.

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