Жители Калуги жалуются на регулярные протечки подъезда

Жители жалуются на регулярные протечки во время дождей, сырость и проблемы с напольной плиткой. Госжилинспекция сообщила об устранении протечки ранее, но просит жильцов предоставить контактные данные для уточнения ситуации.
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