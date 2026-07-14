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Калужские новости

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Жители Калуги жалуются на регулярные протечки подъезда

Жители жалуются на регулярные протечки во время дождей, сырость и проблемы с напольной плиткой. Госжилинспекция сообщила об устранении протечки ранее, но просит жильцов предоставить контактные данные для уточнения ситуации.

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