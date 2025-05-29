Украинские БПЛА вновь атаковали Москву - есть повреждения жилого фонда

Украинские беспилотники в ночь на 29 мая вновь были нацелены на ряд городов России, включая Москву. Сообщается о том, что украинские БПЛА нанесли ущерб жилому фонду как непосредственно российской столицы, так и Подмосковья.
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