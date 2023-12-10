Досуг во 2 младшей группе ´Вот, поезд наш едет´.

Паровоз-паровоз, новенький, блестящийОн вагоны повез, будто настоящий.Кто едет в поезде?Плюшевые мишки, девчонки и мальчишки -Наши ребятишки!Веселый физкультурный досуг на поезде с остановками на различных станциях:развивать двигательные способности детей .