Досуг во 2 младшей группе ´Вот, поезд наш едет´.

Паровоз-паровоз, новенький, блестящийОн вагоны повез, будто настоящий.Кто едет в поезде?Плюшевые мишки, девчонки и мальчишки -Наши ребятишки!Веселый физкультурный досуг на поезде с остановками на различных станциях:развивать двигательные способности детей .
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