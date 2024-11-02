Демократы разработали план на случай заявлений Трампа о своей победе

Демократическая партия США готовится к тому, что кандидат-республиканец Дональд Трамп попытается преждевременно объявить о своей победе на выборах президента еще до завершения подсчета голосов, как он сделал это в 2020 году.
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