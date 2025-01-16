Объёмы поставок графических решений для ПК выросли на 6 % по итогам 2024 года Ст...

Объёмы поставок графических решений для ПК выросли на 6 % по итогам 2024 годаСтатистика IDC гласит, что в прошлом году объёмы поставок ПК увеличились на 1 % до 262,7 млн штук, а специалисты Jon Peddie Research указывают, что поставки графических решений для ПК росли опережающими темпами, хотя и уступили по объёмам.