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ИА Регнум

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Хакеры взломали крупнейшую сеть украинских супермаркетов «АТБ»

Хакеры взломали крупнейшую сеть украинских супермаркетов «АТБ»

Хакеры взломали сайт крупнейшей сети супермаркетов на Украине «АТБ». Об этом 5 октября сообщили украинские СМИ.

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