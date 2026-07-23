ВС России поразили использовавшиеся ВСУ объекты энергетики и транспорта

Министерство обороны России заявило о нанесении огневого поражения объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры на Украине, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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