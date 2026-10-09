Axios: США обсудят с Украиной частичное перемирие в конфликте с Россией

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены обсудить частичное перемирие с украинскими переговорщиками и европейскими официальными лицами в Майами 9 октября.
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" частичное" перемирие и мы на это согласны? Если согласны ,то за что гибнут наши воины,за интересы зарубежных и собственных кушнеров?