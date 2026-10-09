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Газета.ру

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Axios: США обсудят с Украиной частичное перемирие в конфликте с Россией

Axios: США обсудят с Украиной частичное перемирие в конфликте с Россией

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены обсудить частичное перемирие с украинскими переговорщиками и европейскими официальными лицами в Майами 9 октября.

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