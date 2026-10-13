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Завтра будет всегда

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Для чего создали самую большую подлодку, и какая судьба постигла уникальную машину

Для чего создали самую большую подлодку, и какая судьба постигла уникальную машину

Для чего создали самую большую подлодку, и какая судьба постигла уникальную машину В 1982 году на вооружение Советского Союза поступила первая новейшая подводная лодка проекта «Акула».

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