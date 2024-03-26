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Прогноз ВНИИ ГОЧС для пуска пилотируемого корабля «Союз МС-25»

Прогноз ВНИИ ГОЧС для пуска пилотируемого корабля «Союз МС-25»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» прошёл в штатном режимеВчера 412 прочитали Учёные ВНИИ ГОЧС подготовили прогноз чрезвычайных ситуаций для пуска ракеты-носителя «Союз-2.

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