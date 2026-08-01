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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Будь скромным» – правило в семье 1-го номера драфта НХЛ Маккенны: «Не стоит быть парнем, которого знают за эго или высокомерие»

Нападающий « Торонто » Гэвин Маккенна , выбранный под 1-м номером на драфте НХЛ-2026, высказался относительно своего характера.

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