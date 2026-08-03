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РИА Новый день

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Ямальчанка отдала мошенникам 3 млн рублей

Ямальчанка отдала мошенникам 3 млн рублей

Ямальчанка отдала мошенникам 3 млн рублей. Как сообщает «Кибер Ямал», жительница Нового Уренгоя пала жертвой классической схемы обмана: сначала «оператор связи» сообщил, что срок действия договора на ее симхкарту истек и нужно его продлить, потом попросил назвать код их СМС.

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