Ямальчанка отдала мошенникам 3 млн рублей. Как сообщает «Кибер Ямал», жительница Нового Уренгоя пала жертвой классической схемы обмана: сначала «оператор связи» сообщил, что срок действия договора на ее симхкарту истек и нужно его продлить, потом попросил назвать код их СМС.