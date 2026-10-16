Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (РПН) разработали новый тест для количественного определения ДНК Candida albicans методом ПЦР с обнаружением в режиме реального времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польский евродепу...
- Путин усомнился, ...
- НН Певица Марго забы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым