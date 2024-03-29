“Национальное Рейтинговое Агентство” присвоило ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) максимальный некредитный рейтинг надежности и качества услуг на уровне ААА

Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (далее – НРА, Агентство) присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг (далее – Рейтинг) ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по национальной шкале управляющих компаний для Российской Федерации на уровне «AАА|ru.
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