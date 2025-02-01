Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

Эту фашистскую евро-бандероМРАЗЬ нужно давить еще интенсивнее!! Пока не взвоют!! Нашим штурмАм - РЕСПЕКТ!!

ПП

Петр Петрович Канаев

Как говорит мой друг мордвин, ябашить их надо и с воздуха и с земли, чтобы не знали в какую сторону бежать.