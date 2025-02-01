Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 771 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Шентябин
    Кому вы все поверили?! Подержите себя за голову и успокойтесь!Хуже Минских согл...
  • Александр Рожков
    А на минские соглашения вы как приходили? Забыли? Вот так и приходите. Или у нас теперь другие переговорщики? Перегов...Хуже Минских согл...
  • Павел Овсянников
    Бить эту шушеру до конца. Переговоры после того как возьмём Одессу.Хуже Минских согл...

Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

Курская дуга: CNN рассказал, что оборону в Судже держит спецназ НАТО, который до этого был в резерве

  Западные журналисты подтвердили, что на наиболее опасных участках в зоне вторжения окопались американские и немецкие солдаты Продолжаются тяжелые бои в районе Свердликово, где наши десантники продолжают выбивать мотивированных оккупантов и наемников, в основном из стран НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карла карлова
👋🤚🤚🤙🤙🤙🤙
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
Эту фашистскую евро-бандероМРАЗЬ нужно давить еще интенсивнее!! Пока не взвоют!! Нашим штурмАм - РЕСПЕКТ!!
Ответить
5 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Как говорит мой друг мордвин, ябашить их надо и с воздуха и с земли, чтобы не знали в какую сторону бежать.
Ответить
4 час.
наверх