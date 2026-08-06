Как живет Курск спустя 2 года после вторжения ВСУ

Ровно два года назад, 6 августа 2024 года, Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. За это время регион пережил оккупацию, ожесточенные бои, массированную информационную войну и полное освобождение.
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