Фото 41-летней Юлии Ковальчук в нижнем белье вызвали споры в сети

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети. Фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).