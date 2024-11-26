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Военкор Коц показал кадры освобожденной от ВСУ Ольговки в Курской области

Военкор Коц показал кадры освобожденной от ВСУ Ольговки в Курской области

Военкор Константин Коц опубликовал кадры освобожденного села Ольговка в Курской области.Военный корреспондент Константин Коц рассказал об обстановке в освобожденном от украинских войск селе Ольговка в Курской области.

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