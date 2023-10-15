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Медведев о результативности Кассьерры: «Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Уверен, Матео этим курсом будет идти и дальше»

Медведев о результативности Кассьерры: «Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Уверен, Матео этим курсом будет идти и дальше»

«В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры.

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