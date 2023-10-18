Глава МО Британии Шэппс не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Виктор Тимошевский

Эти ответчики уже организовали кровавую бойню.Что теперь комментировать. Как и Россия, виновата во всем 2.5 миллионная Газа. Надо,чтобы в Лондоне прошли беспорядки беженцев с БВ.Тогда может и до Швеппса и до Копченого что то дойдет.