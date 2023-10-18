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Глава МО Британии Шэппс не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Глава МО Британии Шэппс не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с позицией президента США Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Эти ответчики уже организовали кровавую бойню.Что теперь комментировать. Как и Россия, виновата во всем 2.5 миллионная Газа. Надо,чтобы в Лондоне прошли беспорядки беженцев с БВ.Тогда может и до Швеппса и до Копченого что то дойдет.
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