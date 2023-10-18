Глава МО Британии Шэппс не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с позицией президента США Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии