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«Арсенал» лидирует в гонке за Триппьера

«Арсенал» лидирует в гонке за Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает The Sun. По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не смогли согласовать с игроком условия личного контракта.

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