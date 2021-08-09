«Арсенал» лидирует в гонке за Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию, сообщает The Sun. По сведениям источника, 30-летним англичанином интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», однако манкунианцы не смогли согласовать с игроком условия личного контракта.